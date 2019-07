Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrecher hinterlassen Gaunerzinken

Delmenhorst (ots)

Lemwerder. In ein Wohnhaus in der Vollerstraße haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 21.07., bis Mittwoch, 24.07.2019 versucht einzubrechen. Möglicherweise unternahmen die Täter einen ersten Versuch am Sonntag zwischen 23.30 und 0 Uhr und lösten hierbei die Alarmanlage des Hauses aus. Neben Spuren eines versuchten Einbruchs wurden auch sogenannte "Gaunerzinken" am Haus festgestellt. Die gescheiterten Einbrecher verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Brake unter 04401-9350. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, auf solche Hinweise wie die hier festgestellten Gaunerzinken oder andere verdächtige Beobachtungen zu achten und diese auch der Polizei zu melden.

