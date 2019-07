Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Delmenhorst (ots)

Wardenburg. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Litteler Straße, im Kreuzungsbereich zur Oldenburger Straße, ereignet hat. Die beiden Beteiligten, ein 48-jähriger LKW-Fahrer sowie eine 49-jährige PKW-Fahrerin aus Wardenburg, befuhren hintereinander die Litteler Straße. An der Kreuzung mussten beide aufgrund der dortigen Ampel anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen, durch den ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Wardenburg unter 04407-9230 zu melden.

