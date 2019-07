Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer übersieht Rettungswagen +++ Radfahrer verletzt und hoher Sachschaden bei zwei Unfällen

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee. Am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr ist ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Ganderkesee mit einem Rettungswagen, unter Nutzung des Blaulichtes und des Martinshornes, auf der die Grüppenbührener Straße in Richtung Bookholzberg gefahren. Im Kreuzungsbereich der Oldenburger Straße passierte er die Ampel, die für ihn Rotlicht zeigte. Ein von links kommender 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst, der mit seinem Skoda die Ampel bei Grünlicht passierte, übersah den Rettungswagen und es kam zum Zusammenstoß. Der 31-jährige Fahrer des Rettungswagens, sein 44-jähriger Beifahrer und der Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf ca. 38.500 Euro geschätzt.

.

Ganderkesee. Am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, wollte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee mit ihrem Mazda von einem Parkplatz auf die Straße Ring auffahren. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten 70-jährige Fahrradfahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden werden auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Am Nachmittag, gegen 16.05 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Oldenburg mit seinem Skoda die Hauptstraße und musste dort verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender 36-jähriger Fahrer eines VW aus Delmenhorst hielt ebenfalls an. Der dahinter befindliche 53-jährige Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee erkannte das zu spät und prallte mit seinem Renault auf das Fahrzeug des 36-Jährigen, dessen Pkw auf das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben wurde. Verletzt wurde niemand, die Sachschäden an den drei Fahrzeugen werden auf circa 20.000 Euro geschätzt.

