Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Leitplanke beschädigt - Zeugen gesucht +++ Unter Drogeneinfluss am Steuer

Delmenhorst (ots)

Lemwerder. Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich zwischen Dienstag, 23.Juli, 16 Uhr, und Mittwoch, 24. Juli, 8.15 Uhr, in der Industriestraße ereignet hat. Vermutlich hat dort ein Lkw-Fahrer kurz hinter der Einmündung von der Motzener Straße aus Richtung Berne kommend gewendet und dabei die Leitplanke beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lemwerder unter 0421-67498.

.

Brake. Aufgrund seiner Fahrweise fiel zwei Polizisten am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ein Pkw-Fahrer in der Berner Straße auf. Sie kontrollierten den 38-Jährigen aus Berne und stellten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterfahren durfte der Mann nicht mehr.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell