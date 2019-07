Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 27.07.2019

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus

Am 26.07.2019, zwischen 08.45 Uhr und 10.50 Uhr, brachen unbek. Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Nachtigalstraße in Delmenhorst auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Delmenhorst: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / ZEUGENAUFRUF

Am 26.07.2019, um 21.23 Uhr, befuhr ein unbek. Unfallverursacher in Delmenhorst mit seinem Kraftfahrzeug den Stickgraser Damm aus der Berliner Straße kommend in Richtung Schollendamm. Dabei stieß der Verursacher gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen PKW Seat Ibiza. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Seat Ibiza mehrere Meter nach vorne katapultiert. Der Heckschaden am Seat wird auf 4.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, sein unbek. Kraftfahrzeug muss im vorderen Bereich erheblich beschädigt sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559115) zu melden.

