POL-RBK: Bergisch Gladbach - Straßenraub unter Jugendlichen

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern ist ein 15-jähriger Odenthaler getreten und geschlagen worden, bevor ihm etwas Bargeld abgenommen wurde.

Am Donnerstag (06.09.) hatte sich ein Odenthaler mit Freunden an einem Einkaufszentrum an der Hauptstraße in der Fußgängerzone getroffen. Gegen 18.00 Uhr trafen er und seine Freunde auf eine ihnen flüchtig bekannte Jugendgruppe. Zwei Jugendliche dieser Gruppe traten und schlugen plötzlich den 15-Jährigen. Sie durchsuchten anschließend seinen Rucksack. Mit etwas Bargeld flüchteten die Täter. Kurze Zeit später konnten Zivilpolizisten diese im Innenstadtbereich anhalten. Es handelt sich um insgesamt vier Bergisch Gladbacher Jugendliche, zwischen 13 und 16 Jahren. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Raub. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell