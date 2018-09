POL-RBK: Burscheid - Fahrrad-Fahrer schleudert über Motorhaube

Burscheid (ots) - Gestern ist ein 25-jähriger Burscheider bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Gegen 17.30 Uhr wollte am Donnerstag (06.09.) eine 19-Jährige Burscheiderin mit ihrem Ford Ka von der Lusienstraße nach links auf die L356 in Richtung Lusiental abbiegen. Dabei übersah sie einen Fahrrad-Fahrer der auf der Lusienstraße in Richtung Zentrum unterwegs war. Der Wermelskirchener wurde auf die Motorhaube des Fords aufgeladen und mehrere Meter durch die Luft geschleudert, bevor er auf die Straße prallte.

Der Radfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. (shb)

