Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 05.07.2019

Goslar (ots)

Polizei Langelsheim sucht Geschädigte vom versuchten Fahrraddiebstahl

Im Rahmen von Ermittlungen wurde der Langelsheimer Polizei bekannt, dass es im Zeitraum November - Dezember 2018 mindestens zu 2 versuchten und auch vollendeten Fahrraddiebstählen in Astfeld gekommen sei. Der Täter habe sich auch beim Beschädigen einer Wintergartenscheibe verletzt. Einmal sei er beim Versuch des Diebstahls vom Eigentümer überrascht wurden. Die Polizei Langelsheim bittet nun die Geschädigten, sich mit der Polizei in Langelsheim in Verbindung zu setzen.

