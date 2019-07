Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Seesen vom 04.07.2019

Goslar (ots)

Beleidigung und Bedrohung

Am 02.07.2019, zwischen 21.40 Uhr und 22.40 Uhr, kam es im Seesener Ortsteil Kirchberg zu mehrfachen Beleidigungen und Bedrohungen. Ein 62 jähriger Kirchberger betitelte dabei eine 63 jährige Kirchbergerin mehrfach mit unflätigen Ausdrücken. Als ihr 63 jährige Ehemann dazukam, wurde beiden Schläge durch den Aggressor angedroht. (gol)

Verkehrsunfallflucht

Am 03.07.2019, zwischen 15.00 Uhr und 16.10 Uhr, wurde ein in im Seesener Parkhaus abgestellter Pkw einer 42 Münchehöferin, von einem derzeit unbekannten Pkw-Führer, vermutl. beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Pkw, beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. (gol)

Diebstahl von Bargeld

Am 03.07.2019, zwischen 13.10 Uhr und 13.40 Uhr, kam es in einem Getränkemarkt in Seesen zu einem Diebstahl. Während der Angestellte des Marktes von einem ca. 35 Jahre alten Mann mit südländischer Herkunft und stämmiger Figur in ein Kundengespräch verwickelt wurde, betrat ein zweiter Täter den Markt und entnahm ca. 680 Euro aus der unbeaufsichtigten Kasse. Beide Personen sollen zuvor mit einem schwarzen VW Golf, evtl. Golf 6, vorgefahren sein. Hinweis hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440. (gol)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell