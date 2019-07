Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw und Kennzeichen entwendet

Von einem Pkw VW-Golf mit Northeimer Kennzeichen, der in Clausthal an der Osteröder Straße geparkt war, wurde am Mittwoch, d. 03.07.2019 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 16.00 Uhr das vordere Kennzeichen entwendet und vermutlich durch einen Tritt die Lufteinlassschlitze des Kühlergrills beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeidienstelle in Clausthal, Tel.: 05323/ 94110-0. /Krz.

