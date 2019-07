POL-GS: PI Goslar: KORREKTUR++Meldung vom 01.07.2019++KORREKTUR

Polizeiinspektion Goslar

Unsere Pressemitteilung vom 01.07.2019 (OTS-Meldung Nr. 3719215 vom 01.07.2019, 11.19 Uhr) enthielt folgenden Sachverhalt:

"Fußgänger angefahren und weggefahren.

Goslar. Am Samstagabend, gegen 17.25 Uhr, wurde ein 42-Jähriger auf dem Gelände des Rewe-Marktes in der Dr.-Wilhelm-Kempe-Strasse von einem Fahrzeug beim Ausparken angefahren und erlitt dabei einen Bruch des rechten Unterschenkels. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Dieser wurde nach medizinischer Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens in das Krankenhaus Goslar gebracht. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden."

Die daraufhin z.T. mittels Dolmetscher erfolgten Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass sich der Vorfall zur angegebenen Zeit, nämlich am Samstagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, tatsächlich im Zufahrtsbereich des Schwimmparks Aquantic/Bereich der Parkplätze am Osterfeld ereignet hatte.

Demnach überquerte der 42-Jährige die Straße Osterfeld, als aus einer Parklücke plötzlich ein dunkler Audi Kombi rückwärts herausfuhr und ihn mit der Anhängerkupplung und großer Wucht am rechten Unterschenkel traf.

Er stürzte daraufhin zu Boden und blieb auf dem Asphalt liegen.

Der Audi wurde angehalten und eine männliche Person, der mit bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, keine Bart- oder Brillenträger, kurze dunkle Haare, bekleidet mit T-Shirt und kurzer Hose beschrieben werden konnte, stieg aus dem Fahrzeug.

Doch anstatt Hilfe zu leisten, beschimpfte er den 42-Jährigen lautstark, stieg anschließend wieder in das Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich weiter um den Verletzten gekümmert zu haben.

Die Polizei Goslar führt dazu die Ermittlungen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts im Bereich der Straße Osterfeld entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des Audi-Fahrers machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

