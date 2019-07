Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Seesen 03.07.2019

Goslar (ots)

Geschwindigkeitsmessung: Am Dienstag, 02.07.2019, wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Seesen Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 243/248 bei Engelade durchgeführt. Insgesamt 74 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 70 km/h. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Ladendiebstahl und Verstoß gegen Duldungsauflagen Bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Braunschweiger Straße in Seesen wurde ein 36-jähriger Mann aus Halberstadt erwischt. Er hatte am Dienstag, 02.07.2019, mehrere Zigarettenpackungen unter seiner Weste versteckt und den Kassenbereich passiert, ohne die Waren zu bezahlen. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei Seesen wurden außerdem ausländerrechtliche Verstöße bei dem Beschuldigten festgestellt.

Alkoholeinfluss am Steuer Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:45 Uhr, wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Leer auf der Bundesstraße 82 durch die Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgstellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

i.A. Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell