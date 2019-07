Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Braunlage vom 02.07.2019

Goslar (ots)

Braunlage: In der Nacht zum 02.07.2019 kam es in der Zeit von 23:30 Uhr bis 07:00 Uhr zu einem Einbruch in das neue Hotel "Echtzeit" in der Elbingeröder Straße, in Braunlage. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Braunlage unter der Telefonnummer 05520/93260.

i.A. Spaar, POK

