Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommisssariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Sachbeschädigung:

Am Montag, den 01.07.2019, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr mutwillig mit einem unbekannten Werkzeug das Seitenteil/Mitfahrertür hinten links an einem grauen Audi RS 3. Dieser parkte zur Tatzeit auf einem Kundenparkplatz vor einem Einkaufcenter an der Landstraße in Harlingerode.

