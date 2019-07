POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 02.07.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Einbruch in Bürocontainer.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Montagvormittag, 05.45 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Energie-Serviceunternehmens in der Halberstädter Straße, drangen u.a. gewaltsam in einen dort befindlichen Bürocontainer ein und durchsuchten die Behältnisse vergeblich nach Wertgegenständen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Damenfahrrad gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 18-00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein auf dem Fahrradplatz eines Mehrparteienwohnhauses in der Fröbelstraße mit einem Seilschloß gesichert abgestelltes blau-graues Damenfahrrad City Bike, 26er Reifengröße, 5er Gangschaltung. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Schützenallee bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mountainbike gestohlen.

Goslar. Am Montag, zwischen 14.45 und 15.25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein im Fahrradständer eines SB-Warenhauses in der Hildesheimer Straße mit einem Spiralschloß gesichert abgestelltes vollgefedertes grünes Mountainbike Specialized Enduro, 26er Reifengröße, 18er Kettengangschaltung und helle Griffe. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Schützenallee bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Automaten aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 22.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 05.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter einen auf dem Gelände einer SB-Autowaschanlage in der Stapelner Straße befindlichen Staubsaugerautomaten und entwendeten anschließend Waschmarken in nicht bekannter Anzahl. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro entstanden sein. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Cafè.

Goslar. In der Zeit von Sonntagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Montagnachmittag, 14.35 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in die Räume eines Cafès in der Markstraße ein, durchsuchten anschließend die Behältnisse und entwendeten nach ersten Feststellungen einen aufgefundenen Bargeldbetrag. Bei der Tat entstand ein Schaden in derzeit noch nicht bezifferbarer Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Marktstrasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Montagnachmittag, zwischen 17.10 und 17.20 Uhr, wurde ein im Bereich des Wendehammers im Kiefernbrink, Höhe Haus Nr. 2, ordnungsgemäß abgestellter grauer Daimler-Benz C 250 mit F-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Wenden im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

