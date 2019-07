Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 02.07.2019

1. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 01.07.2019, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 81jähriger Mann aus Bockenem die B 243 aus Rtg. Seesen-Rhüden kommend und in Rtg. Bockenem-Bornum fahrend. Am Verkehrsunfallort, etwa 1 Kilometer nach dem Ortsausgangsschild Rhüden, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte, nach dem er bereits etwa 50 Meter über das Bankett gefahren und einen Baum gestreift hatte frontal gegen einen weiteren Baum. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und am Pkw entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zur Zeit noch an.

2. Verkehrsunfall

Am 01.07.2019, gegen 16:45 Uhr, befuhr eine 22jährige Frau aus Bodenstein die Bahnhofstr. in Lutter in Rtg. Bodenstein. Am VU-Ort, Bahnhofstr. 5, schnitt sie die dortige Kurve und eine entgegen- kommende 64jährige Frau aus Wallmoden muß stark bis in den Stand abbremsen. Ein hinter der 64jährigen fahrender 21jähriger Mann aus Bodenstein bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw der 64jährigen auf. Leichter Sachschaden.(Ste.)

