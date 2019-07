Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung an Pkw

Goslar (ots)

Braunlage

In der Nacht des 01.07.2019 kam es in der Zeit von 00:00 Uhr bis 09:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Braunschweiger VW Golf-Kombi, der auf dem Parkplatz der Grundschule in der Eichendorffstraße geparkt war. An dem Pkw wurde durch Unbekannte der Lack an der rechten Fahrzeugseite großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.500,-EUR.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Braunlage unter der bekannten Rufnummer 05520-93260 entgegen.

