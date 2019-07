POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg.

Polizeiinspektion Goslar

Im Bereich der Einmündung Am Vorwerk bog am Dienstag, den 02.07.2019, gegen 07.20 Uhr, ein weißer Kastenwagen mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit und ohne Beachtung des Rechtsfahrgebotes nach links in die Lutherstraße in Richtung Schmiedestraße ab. Durch diese Fahrweise befürchtete die entgegenkommende Fahrerin in ihrem dunkelgrauen Golf Variant einen Zusammenstoß und wich nach rechts aus. Dabei touchierte sie einen geparkten Pkw am Fahrbahnrand. Der mutmaßliche Unfallverursacher in dem Kastenwagen entfernte sich jedoch unerkannt vom Unfallort. Hinweisgeber zu dem Fahrer des weißen Kastenwagens und Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

