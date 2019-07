Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Am Dienstag, d. 02.07.2017, 21.30 Uhr, wurde in Zellerfeld ein 18-jähriger Fahrradfahrer von der Funkstreife kontrolliert. Hierbei wurde Atemalkohol wahrgenommen, der Test ergab dann am Ort 2,13 Promille. Da Fahrradradfahrer ab 1,60 Promille absolut fahruntüchtig sind, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. /Krz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell