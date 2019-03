Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressmitteilung der Polizeiinspektion Altenkirchen 21.03.2019 - 22.03.2019 Verkehrsunfallflucht in Etzbach Einbruchdiebstahl in Hamm, Bruchertseifen und aus einer Garage in Steimel

Altenkirchen (ots)

Am 21.03.2019 gegen 21:24 Uhr befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Hauptstraße in der Ortslage Etzbach in Fahrtrichtung Heckenhof. Ein weißer PKW (vermutlich VW Polo) kam ihm entgegen und geriet aus ungeklärter Ursache in einer für sie/ihn abschüssigen Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Der Außenspiegel des unbekannten PKW brach bei der Kollision ab, durchschlug die Scheibe der Fahrertür des 19-jährigen Unfallgegners und verletzte ihn hierdurch leicht. Der Fahrer des (vermutlich) VW Polo entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstanden.

In der Zeit vom 20.03.2019 auf den 21.03.2019 kam es in Hamm/Sieg in der Siegstraße zu einem Einbruch in das Büro einer Versicherung. Unbekannte drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Genaue Angaben zur Schadenshöhe und zum entwendeten Stehlgut sind noch nicht vorhanden. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

In der Zeit vom 20.03.2019 auf den 21.03.2019 kam es in Bruchertseifen, in der Siegener Straße zu einem Einbruch in ein Gebäude (Motoradhandel). Unbekannte Täter drangen auch hier gewaltsam in das Gebäude ein. Vermutlich wurde nichts entwendet, es entstand lediglich geringer Sachschaden. Es wird um Täterhinweise gebeten.

Am 21.03.2019 wurde in den späten Nachmittagsstunden der Einbruch in eine Garage in Steimel, Zum Rehblick festgestellt. Aus der Garage wurde ein graues Mountainbike der Marke Canyon, Typ Urban entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Es wird um Täterhinweise gebeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de

