Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingenfeld (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine Anwohnerin des Eußerthaler Platzes in Lingenfeld, als sie am Abend des 22.02.2019 nach kurzer Abwesenheit zu ihrem Wohnhaus zurückkehrte. Unbekannte hatten mit einem Stein die Terrassentür eingeworfen und sich somit Zugang zum Haus verschafft. Im Inneren wurden nahezu alle Schubladen, Schränke und Kommoden durchsucht. Ein aufgefundener Tresor wurde zusammen mit anderen Wertgegenständen entwendet. Insgesamt erbeuteten die Diebe Bargeld und Gegenstände im vierstelligen Bereich. Hinzu kommt noch der entstandene Schaden an der Terrassentür. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt flüchten. Nach Zeugenhinweisen verließ eine verdächtige, männliche Person gegen 19:00 Uhr das Grundstück der Geschädigten und lief über den Eußerthaler Platz in Richtung Martinusstraße. Zu dieser Zeit befuhr ein offensichtlich unbeteiligter PKW den Platz. Eventuell kann der Fahrer dieses PKWs entscheidende Hinweise zum Täter geben. Die Polizeiinspektion Germersheim bittet diesen Fahrer oder Fahrerin, oder weitere Zeugen sich telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

