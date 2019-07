Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl einer Geldbörse in Einkaufmarkt:

Eine 61jährige Bad Harzburgerin erschien am 03.07.2019 bei der Polizei und machte eine Anzeige wegen Diebstahls, weil sie nach einem Einkauf in einem Supermarkt in der Herzog-Wilhelm-Straße am Samstag, den 29.06.2019, feststellte, dass ihr Portmonee fehlt. Sie hielt sich in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr im Geschäft auf. Ein bislang unbekannter Täter nutzte einen unbeobachteten Moment und nahm das auf dem Packtisch liegende Portmonee weg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell