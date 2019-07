Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Braunlage

Goslar (ots)

Am 04.07.2019 kam es in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr in Braunlage auf dem Parkplatz des KiK-Bekleidungsgeschäftes zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der geparkte, silberne Audi A 4 Avant mit HZ - Kennzeichen durch einen unbekannten Kraftfahrzeugführer vermutlich beim Ein-/Ausparken an der hinteren Stoßstange touchiert, während sich die Halterin in dem Bekleidungsgeschäft befand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. An dem beschädigten PKW entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 500,00 Euro. Evtl. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Braunlage unter der Telefonnummer: 05520/93260.

Wollny, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell