POL-PPWP: Polizeihund findet Drogen

Kaiserslautern (ots)

Ein Polizeihund hat während einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Montag in der Lauterstraße Drogen in einem Auto erschnüffelt.

Während der Kontrolle fiel einer Polizeistreife Cannabisgeruch im Wagen des 37-jährigen Fahrers auf. Die Beamten fanden bei dem Mann und seinem 31-jährigen Beifahrer konsumtypische Mengen Marihuana, Crystal Meth und Amphetamin. Ein Drogenspürhund der Polizei erschnüffelte das Rauschgift. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Weil sich der Verdacht ergab, dass der 37-Jährige unter Drogeneinfluss den Pkw führte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, seinen Führerschein musste der Fahrer abgeben. Er kann damit rechnen, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wird. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

