Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Im Zusammenhang mit einer mittels Axt angeschlagenen Birke sucht die Polizei Trier Zeugen.

Der Baum war im Bereich des Uni-Parkplatzes, Höhe Fußgängerbrücke in einer Böschung derart bearbeitet worden, dass er bereits umgeknickt war. Ein unterhalb stehender Baum verhinderte letztlich, dass die Birke auf die Fahrbahn der Gustav-Heinemann-Straße stürzte und so eine Gefahr für den Verkehr dargestellt hätte. Die Polizei geht aufgrund der dargebotenen Lage davon aus, dass die Birke jedoch genau zu diesem Zweck gefällt wurde. Verkehrsteilnehmer oder andere Zeugen, die in den ersten Maitagen entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Trier unter 9779-3200 in Verbindung zu setzen.

