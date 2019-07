Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 28.07.2019

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in ein Wohn-/Geschäftshaus

Am 27.07.2019, zwischen 21.00 Uhr und 23.43 Uhr, brachen unbek. Täter ein Fenster eines Wohn-/Geschäftshauses in der Industriestraße in Delmenhorst auf. Die Täter gelangten dabei in die Wohnräume des Gebäudes und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch



Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell