Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einsatzbilanz Stadtfest Ludwigshafen (Freitag, 28.06.2019)

Ludwigshafen (ots)

Einige wenige Körperverletzungsdelikte verzeichnete die Polizei am ersten Tag des 27. Ludwigshafener Stadtfestes und bilanziert damit eine sehr ruhige Veranstaltung. 7 Personen mussten Platzverweise erteilt, zwei Besucher in Gewahrsam genommen werden. Nach Schätzungen von Polizei und Veranstalter LuKom verfolgten alleine etwa 7000 Zuhörer die Darbietungen an der Hauptbühne auf dem Berliner Platz, zahlreiche weitere nahmen die Angebote auf der Festmeile und auf den anderen Bühnen wahr.

Zeugenaufruf Gegen 00.20 Uhr ereignete sich in der Kaiser-Wilhelm-Straße, Kreuzung Bismarckstraße ein Diebstahl aus einem Kleinwagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen.

