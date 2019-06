Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am 28.06.2019, gegen 12.55 Uhr, kam es in der Burgundenstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus. Der Brand brach in einer Wohnung im 2. Obergeschoss aus. Alle Bewohner konnten durch die Feuerwehr aus dem Anwesen evakuiert werden. Sechs der im Objekt gemeldeten Personen wurden aufgrund einer Rauchgasintoxikation in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Gebäudeschaden in der Brandwohnung wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Den ersten Ermittlungen zur Folge könnte angebranntes Essen ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

