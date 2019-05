Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Unbekannte zerkratzen in Döhren 17 Autos

Hannover (ots)

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag (05.05.2019) zwischen 14:30 und 16:00 Uhr in der Wolfenbütteler Straße in Döhren mit einem spitzen Gegenstand mindestens 17 geparkte Autos beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Autos waren alle an der rechten Fahrbahnseite abgestellt gewesen. Ein Anwohner hatte die Lackschäden an insgesamt 17 Autos gegen 17:00 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Beschädigt wurden acht VW, zwei Ford und jeweils ein Opel, ein Alfa Romeo, ein Mitsubishi, ein Renault, ein Toyota, ein BMW und ein Citroen. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109- 3620 zu melden. /isc, pu

