Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 01.05.2019; Zweibrücken/15.000.- Euro Schaden bei Verkehrsunfall/Zwei Personen verletzt

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 30.04.2019, 09.30 Uhr befuhr eine 61-jährige Toyota-Fahrerin mit ihrem PKW die Fruchtmarkstraße in Richtung Gottlieb-Daimler-Brücke. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 41-jährige VW-Fahrerin mit ihrem PKW die Lützelstraße in Richtung Kaiserstraße und passierte bei Grünlicht die Kreuzung Kaiserstraße/Lützelstraße/Fruchtmarkstraße. Die Toyota-Fahrerin ihrerseits befuhr den Kreuzungsbereich bei Rotlicht, so dass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 15.000.- Euro. Bei beiden PKW wurden die Airbags ausgelöst und waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie durch ortsansässige Abschleppunternehmen abtransportiert wurden. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332/976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell