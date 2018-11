POL-HA: Versuchter Einbruch in Boele

Hagen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde versucht in Büroräume des ehemaligen Autohaus Sauerland an der Alexanderstraße einzubrechen. Die Polizei konnte einen 30-jährigen Tatverdächtigen stellen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

