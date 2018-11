POL-HA: Mann schlägt zu und droht mit Klappmesser

Hagen (ots) - Am Donnerstag war ein 30-jähriger Mann zu Fuß im Volkspark in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Ein unbekannter Mann kam ihm entgegen und rempelte ihn an. Hieraus entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Plötzlich schlugen der Unbekannte und dessen Begleiter auf den 30-Jährigen ein. Einer der beiden Männer zückte ein Klappmesser und drohte mit den Worten "ich steche dich ab". Der 30-Jährige trat daraufhin die Flucht an. Die beiden Tatverdächtigen entfernten sich in Richtung Volkspark. Der Geschädigte klagte über leichte Schmerzen im Gesicht. Eine ärztliche Versorgung war seinen Angaben zufolge jedoch nicht erforderlich. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Die Person mit dem Klappmesser ist ca. 20 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare und trägt einen Vollbart. Dieser Mann war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Außerdem hatte er schräg um den Körper eine Bauchtasche gebunden. Der andere Täter ist ebenfalls ca. 20 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare und ist stämmig. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell