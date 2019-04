POL-PDPS: Unfallflucht

Polizeidirektion Pirmasens

Wie erst jetzt bekannt wurde, stieß bereits am 26.04. ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den hinteren rechten Bereich eines schwarzen PKW Renault Scenic und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Als mögliche Unfallörtlichkeiten kommen zum einen die Glocken-straße zwischen 15:00 und 16:00 Uhr und zum anderen das Parkhaus am Exerzierplatz in Frage. Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de

