Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: "Aufklärung und Schutz helfen" - Nur ein Einbruch am europäischen Tag ohne Einbruch

Saarburg (ots)

Bewaffnet mit Broschüren, Postkarten und jede Menge Infos sind die Präventionsstreifen des Polizeipräsidiums Trier am vergangenen Mittwoch unterwegs gewesen. Über den Besuch der Polizei haben sich viele Bürger im Bereich der PI Saarburg gefreut. Die Beamten klärten in Wellen, Temmels, Oberbillig und Wasserliesch zum Thema Einbruchsschutz auf. Zeitgleich informierte die Polizei Luxemburg am 19. Juni auf der anderen Moselseite ihre Bevölkerung.

In Gesprächen stellte sich heraus, dass aktuell seitens der Bevölkerung nichts Verdächtiges wahrgenommen wurde, was auf die Vorbereitung eines Einbruchs hinweisen könnte. "Wir wissen jetzt noch einmal mehr, wie wichtig es ist, uns zu schützen", sagt ein Einwohner. In seiner Familie hat er gerade erst miterlebt, wie ungebetene Gäste ein Haus unsicher gemacht haben. "Da hilft nur Aufklärung und der richtige Schutz", sagt Präventionsexperte Michael Lui. Er erzählt von einem Fall, bei dem nur durch eine Präventionsveranstaltung Schlimmeres verhindert werden konnte.

Insgesamt haben die Streifen am 19. Juni, dem "Ersten Europäischen Tag ohne Einbruch", die Broschüren "Sicher wohnen" und die Postkarten zur Einbruchsschutzberatung an 428 Haushalte verteilt. Sie klebten Zettel an gekippte Fenster oder offene Garagentore, um die abwesenden Bürger auf ihre Sicherheitslücken aufmerksam zu machen. Denn hier bewahrheitet sich leider viel zu oft ein altes Sprichwort: "Gelegenheit macht Diebe", so Lui.

Tatsächlich ereignete sich an diesem Tag im Bereich des Polizeipräsidiums Trier auch nur ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße in Schweich (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/4302068). Gerade in der Urlaubszeit haben Einbrecher leichtes Spiel. Entscheiden Sie das Spiel für sich und nehmen eine Beratung Ihrer Polizei in Anspruch. Sie erreichen das Team der Zentralen Prävention der Polizei Trier unter Telefon: 0651/20157566 oder per E-Mail an beratungszentrum.trier(at)polizei.rlp.de. In den nächsten Tagen werden wir weitere Präventionshinweise für einen sicheren Urlaub veröffentlichen.

