Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kommen, sehen, staunen, sich informieren, einen netten Tag mit der Polizei verbringen - Prall gefülltes Angebot beim "Tag der offenen Tür" am 23. Juni in Osterode

Northeim (ots)

Hunde, Pferde, Hubschrauber, Wasserwerfer und noch mehr!

OSTERODE (hwi/jk) - Die Polizeiinspektion Northeim und das Polizeikommissariat Osterode veranstalten in diesem Jahr gemeinsam den "Tag der offenen Tür" der Polizeidirektion Göttingen. Die Veranstaltung findet jedes Jahr abwechselnd in den Inspektionsbereichen von Göttingen über Northeim, Hameln/Holzminden, Hildesheim bis hin nach Nienburg/Schaumburg statt.

Am Sonntag, 23. Juni 2019, macht dieses schöne und informative Ereignis in der Zeit von 10 bis 17 Uhr rund um das und auf dem Gelände des Polizeikommissariats Osterode Station. Dass der "Tag der offenen Tür" in den Harz kommt, hat einen ganz besonderen Grund: Das Polizeidienstgebäude in der Abgunst 5 wird 40 Jahre alt.

Deshalb präsentiert sich die Dienststelle an ihrem Jubiläum mit einem abwechslungsreichen und bunten Programm und "fährt so einiges auf". Unterstützt und ergänzt werden die Ordnungshüter dabei von vielen Partnern. Rettungs- und Hilfsdienste werden genauso vertreten sein wie Jugendhilfeeinrichtungen und zahlreiche weitere Organisationen.

Auf den vielen Aktionsflächen geht es um Themen wie "Ablenkung im Straßenverkehr", den Einsatz von Diensthunden im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle und auch den Einsatz von Dienstpferden. Und sogar der Wasserwerfer zeigt, was solch ein Fahrzeug vermag. Im Kinderland finden die Jüngsten sicher etwas Interessantes vor, dort sorgen u.a. die Polizeipuppenbühne und der singende Polizist für lehrreiche Unterhaltung. Mehrere Experteninterviews und Vorträge sollen über aktuelle Themen wie Cybercrime, Elektromobilität oder auch die sog. "Abzocke am Telefon" aufklären.

Ein besonderes Highlight bildet immer wieder das Polizeiorchester Niedersachsen, das über die Mittagszeit die musikalische Unterhaltung gewährleistet. Und natürlich ist für Essen und Trinken gesorgt.

Polizeipräsident Uwe Lührig, Hans-Walter Rusteberg als Leiter der Polizeiinspektion Northeim sowie Dienststellenleiter Hans-Werner Ingold freuen sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher und versprechen einen hochinteressanten und kurzweiligen Tag.

Wer möchte, kann der Veranstaltung auch gern über die beiden SocialMedia-Kanäle @Polizei_OHA (Twitter) oder https://de-de.facebook.com/polizeidirektion.goettingen/(Facebook) folgen.

Die Veranstalter weisen vorsorglich darauf hin, dass es im unmittelbaren Veranstaltungsbereich zu Straßensperrungen kommen wird. Zur Verfügung stehende Parkmöglichkeiten werden am Sonntag mit Wegweisern ausgeschildert sein.

Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

