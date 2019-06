Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Altreifen illegal abgelagert

Uslar (ots)

USLAR/SCHÖNHAGEN (stüw.) Am Donnerstag, 13.06.2019, zwischen 07.30 Uhr und 09.00 Uhr, wurden am Ortsrand von Schönhagen, Keilstraße / Einmündungsbereich In der Loh, vier Sommerreifen ohne Felgen abgelegt. Die Reifen haben die Größe 205/55 VR 16 95 h. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell