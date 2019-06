Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - geliehenes Klapprad entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - In der Nacht zum 10.06.2019 wurde ein in der Moritzstraße vor einem Fotogeschäft mit einem Seilschloß gesichertes blaues Klapprad entwendet. Das Klapprad hatte sich eine Schauspielerin der Gandersheimer Domfeststspiele von der Domfestspiel GmbH ausgeliehen. Auch wenn der Zeitwert des entwendeten Rades als eher gering angegeben wurde, wird um Rückgabe des Gefährts gebeten, um der Darstellerin die Wege innerhalb der Stadt zu erleichtern. Hinweise dazu bitte auch an die Polizei Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell