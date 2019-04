Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Streitigkeiten lösen einen größeren Polizeieinsatz aus

Bollendorf (ots)

In den Abendstunden des 26.04.2019 kam es in Bollendorf zu einem größeren Sucheinsatz der Polizei. Flüchtig war ein 32-Jähriger Mann, der zuvor Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes verbal bedroht hatte. Im Rahmen dieser Bedrohungssituation wurde bei dem Mann eine täuschend echt aussehende Schusswaffe wahrgenommen. Nachdem der Mann entlang der Sauer geflüchtet war durchschwamm er diese nach Luxemburg. Dort konnte er von luxemburgischen Polizeibeamten festgenommen werden. Die in Rede stehende Schusswaffe konnte auch nach umfangreichen Suchmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr, THW und der Diensthundestaffel nicht aufgefunden werden.

Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Telefon: 06561 9685 0

Telefax: 06561 9685 50

pibitburg.polizei@rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell