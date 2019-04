Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dachstuhlbrand in Bollendorf

Bollendorf (ots)

Am 26.04.2019 kam es gegen 13:56 Uhr aus bisher noch ungeklärten Ursachen zu einem Dachstuhlbrand in Bollendorf. Das Feuer griff auch auf ein angrenzendes Wohngebäude über. Nach derzeitigem Sachstand erlitt eine Person infolge der Rauchentwicklung eine leichte Rauchvergiftung. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Bedingt durch die Löscharbeiten ist der Grenzübergang nach Luxemburg derzeit gesperrt. Der Verkehr in Bollendorf wird vor Ort umgeleitet.

Es wird nachberichtet.

