Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täter wird beim Diebstahl im Keller überrascht

Einbeck (ots)

Dassel -vo. Stadt Dassel, Klärchensruh 1, Donnerstag, 13. Juni 2019, 22.35 Uhr. Zur obigen Tatzeit hörte die Geschädigte in ihrem Wohnhaus aus dem Kellerbereich ein verdächtiges Geräusch. Bei einer Nachschau konnte sie vor ihrem Tiefkühlschrank eine dunkel gekleidete männliche Person feststellen, die gerade dabei war, mehrere Rehheulen in eine Einkaufstasche zu verstauen. Nach Aufforderung den Diebstahl zu unterlassen, wurde die Geschädigte vom Täter weggeschubst. Bei der weiteren Flucht verlor dann der Täter allerdings die Tüte mit dem Diebesgut. Durch Ermittlungen vor Ort konnte jedoch schnell ein Tatverdacht gegen einen amtsbekannten 52-jährigen Mann aus dem Bereich Dassel/Holzminden begründet werden. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Schadenshöhe wird mit ca. 320,- Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell