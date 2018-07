POL-PDMT: Bad Marienberg - Diebstahl eines Werkzeugkoffers

Bad Marienberg (ots) - Am 04.07.18, 11.46 Uhr, stellten Arbeiter der in der Bismarckstraße in Bad Marienberg befindlichen Baustelle fest, dass ein Werkzeugkoffer mit Schläuchen und Adaptern entwendet wurde. Auf dem schwarzen Koffer ist die die orangefarbene Aufschrift "TESTO" zu lesen. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

