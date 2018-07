POL-PDMT: Meudt - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Meudt (ots) - Am heutigen Mittwoch, 04.07.2018 gegen 16.55h kam es auf der K80 zwischen Oberahr und Meudt zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Person. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam ein 29-jähriger PKW Fahrer im Bereich einer leichten Linkskurve mit dem Vorderreifen nach rechts auf die unbefestigte Bankette. Hier steuerte der Fahrzeugführer so stark gegen, dass sich der PKW quer stellte und über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Wald schleuderte. Dort kollidierte der PKW mit mehreren Bäumen, der Aufprall war so stark, dass der Motorblock aus dem Motorraum geschleudert wurde. Der Fahrzeugführer wurde mit schweren Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Die K80 war für 2 Stunden für Rettungs-und Folgemaßnahmen gesperrt.

