Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Berufsförderungseinrichtung

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Bisher unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, 13.06.2019, in den Nachmittagsstunden gewaltsam in ein Büroraum einer Berufsförderungseinrichtung in Uslar, Auschnippe, einzudringen. Sie verließen die Örtlichkeit, ohne das Büro betreten zu haben. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört. Der beim Einbruchversuch durch die Gewaltanwendung entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

