Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Aufgebrochener Parkscheinautomat

Soest (ots)

Am Mittwoch, gegen 08:10 Uhr, konnte durch einen Mitarbeiter der Stadt Soest ein aufgebrochener Parkscheinautomat in der Nähe des Dasselwalls, am Parkplatz Reitbahn, festgestellt werden. Die hinzugezogene Polizei fand Hebel- und Frässpuren an Automat und eingebauter Geldkassette. Die Geldkassette war dabei so bearbeitet worden, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt hätte problemfrei wieder geöffnet werden können. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell