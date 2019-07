Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Soest (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 00:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Hermannstraße gerufen. Aus der Wohnung eines 59-jährigen Mannes waren Rauchwolken aufgestiegen. Die zuerst eintreffenden Polizisten klopften und klingelten an der betreffenden Wohnungstür, diese wurde ihnen jedoch nicht geöffnet. Daher mussten sie die Tür eintreten, um den eventuell verletzten Mann retten zu können. In einem auf dem eingeschalteten Herd stehenden Kochtopf brannte der nächtliche Snack. Der von der Polizei schlafend aufgefundene Mann wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. (wo)

