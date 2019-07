Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer stürzt und verletzt sich dabei schwer

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 22:30 Uhr, kam ein 63-jähriger Mann auf dem Overweg aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Fahrrad zu Fall. Er war in Richtung Seidenstückerweg unterwegs. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dem Fahrrad erging es besser, es kam mit leichten Beschädigungen davon und ist noch fahrbereit. (wo)

