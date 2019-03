Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmittel Einfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr wurde ein 22-jähriger Bad Dürkheimer in Leistadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser gab an ein Bier getrunken zu haben. Der durchgeführte Atemalkoholtest verlief negativ, jedoch konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der anschließende Drogenvortest zeigte an, dass der PKW-Führer vermutlich Cannabis konsumiert hatte. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe durch eine Polizeiärztin entnommen. Ihn erwartet ein Bußgeld von 500 EUR und ein Fahrverbot von einem Monat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell