Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungsverweisung nach Körperverletzung

Obrigheim (ots)

Der hohe Alkoholkonsum war Auslöser eines Streites zwischen einem 34-jährigen Mann und seiner 31-jährigen Ehefrau in Obrigheim am Samstag, 23.03.2019 um 23:05 Uhr. Dies eskalierte derart, dass der Mann seiner Frau mehrfach mit der Faust an den Kopf schlug. Die Frau, die hiervon Prellungen und Nasenbluten davontrug, flüchtete sich aus dem gemeinsam bewohnten Haus und rief die Polizei. Gegen den Mann, der nach eigenen Angaben eine halbe Flasche Wodka getrunken hatte, wurde eine polizeiliche Verfügung erlassen, die ihm verbietet sich seiner Frau zu nähern oder diese zu kontaktieren. Er wurde darüberhinaus aus der Wohnung verwiesen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

PHK Andreas Fingerle

Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell