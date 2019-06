Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Vogelsanger Straße.

Wetter (ots)

Am Freitag, den 31.05. zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr gelangten unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster, in ein Einfamilienhaus in der Vogelsanger Straße. Hier durchwühlten die Täter die Schränke und Komoden der Zimmer, entwendeten Schmuck und Bargeld und entkamen anschließend unerkannt.

