Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Akkuschrauber und Metall entwendet

Rüthen (ots)

Zwei Akkuschrauber, zwei Gitterboxen mit Kupfer und Messingteile entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen von einem Firmengelände in der Wilhelmstraße in Hemmern. Er konnte in eine der Firmenhallen eindringen, indem er die Plexiglasscheibe einer Außentür beschädigte. Aufgrund des Gewichtes des Diebesgutes kann davon ausgegangen werden, dass der Abtransport mit einem Kraftfahrzeug erfolgte. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell